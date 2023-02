Sean Penn präsentierte Ukraine-Film "Superpower"

Sean Penn beim ukrainischen Präsidenten

Kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat US-Regisseur Sean Penn seinen Film "Superpower" am Freitagabend in einer Weltpremiere auf der Berlinale präsentiert. Der Dokumentarfilm war ursprünglich als Porträt des früheren Schauspielers und heutigen Präsidenten Wolodymyr Selenskij geplant. In die Dreharbeiten fiel die russische Invasion am 24. Februar 2022.

Penn und sein Regiekollege Aaron Kaufman wurden Augenzeugen der Angriffe auf Kiew. Trotz des Kriegs gab Selenskyj ihnen eine Serie von Interviews, angefangen von der Nacht des Angriffs. Penn sieht sich nach eigenem Bekunden als eine Art Botschafter des angegriffenen Lands.