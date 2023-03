Schlagersänger Wendler kehrt ins deutsche TV zurück

Michael Wendler und seine Laura erwarten ein Baby

Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler (50) kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Wie der Sender RTLzwei am Dienstag mitteilte, ist eine neue Doku-Soap mit dem Musiker und seiner Frau Laura geplant - sie soll sich um Lauras Schwangerschaft drehen. In sechs Teilen werde es darin "intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura" geben, kündigte der Privatsender an. Die Ausstrahlung "inklusive der Geburt" sei noch in diesem Jahr geplant.

Wendler gilt seit Herbst 2020 als äußerst umstrittene Figur. Damals löste er mit einem Video zur Corona-Politik in Deutschland einen Eklat aus. Der Sender RTL, der ihn zu diesem Zeitpunkt als Juror für die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich sofort von ihm. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen rausgeschnitten.