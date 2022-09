Foto von Irene Papas aus dem Jahr 1952

Die griechische Schauspielerin und Sängerin Irene Papas, die in den 1960er-Jahren mit Filmen wie "Alexis Sorbas" und "Die Kanonen von Navarone" bekannt wurde, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das griechische Kulturministerium am Mittwoch mit. Papas spielte in ihrer Karriere in rund 60 Filmen mit und wurde unter anderem 2009 mit dem Goldenen Löwen von Venedig für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.