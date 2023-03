Sarkissova verlässt ORF-"Dancing Stars" überraschend

Kandidatin muss die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen

Erst am Freitagabend ist die 15. Staffel der "Dancing Stars" gestartet, am heutigen Montag verkündete der ORF bereits einen überraschenden Ausstieg. Die ehemalige Jurorin und diesjährigen Kandidatin Karina Sarkissova muss die "Dancing Stars" aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliches Anraten verlassen. Der ORF versuche nun, mit dem Lizenzgeber BBC eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Verlaufs zu finden.

Die Balletttänzerin hatte am Freitag gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin einen Quickstepp zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" gezeigt und dafür 20 Jurypunkte erhalten. Die nächste Ausgabe von "Dancing Stars" findet am 10. März (20.15 Uhr) statt.