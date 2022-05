Sarah Jessica Parker feiert Silberhochzeit

Parker und Broderick sind seit 25 Jahren verheiratet

Die Schauspiel-Stars Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick haben ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Parker postete auf Instagram ein Foto von einer schlicht formulierten, ein Vierteljahrhundert alten Einladung: "Party in New York City am Montag, 19. Mai, 1997". Dazu schrieb die 57-Jährige: "Abendgarderobe. Silber, Baby. 25 Jahre. Und ich zähle weiter." Ein weiteres Foto zeigt den "Sex and the City"-Star und Broderick (60) in einer vertrauten Umarmung.

Das Paar hat einen 19 Jahre alten Sohn und zwölfjährige Zwillingstöchter. Seit März stehen Parker und Broderick, der 1986 mit dem Kult-Film "Ferris macht blau" seinen Durchbruch hatte, für das Broadway-Stück "Plaza Suite" erstmals gemeinsam auf der Bühne - und schlüpfen dort in die Rollen von gleich drei unterschiedlichen Paaren. Promis wie Gwyneth Paltrow, Billy Eichner und Andy Cohen gratulierten auf Instagram zur Silberhochzeit.