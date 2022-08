"Road House"-Remake mit Jake Gyllenhaal statt Patrick Swayze

Jake Gyllenhaal spielt demnächst Türsteher

Patrick Swayze (1952 - 2009) hatte 1989 in dem Film "Road House" seinen ersten großen Action-Auftritt. Nun wird der Streifen um einen Rausschmeißer in einem Nachtclub mit Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (41, "Brokeback Mountain") neu aufgelegt. Amazon Studios gab das Projekt unter der Regie von Doug Liman ("Die Bourne Identität", "Edge of Tomorrow") am Dienstag bekannt.

Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in der Dominikanischen Republik beginnen. Neben Gyllenhaal, der zuletzt in Filmen wie "The Guilty" und "Ambulance" mitspielte, sind unter anderem Billy Magnussen ("Keine Zeit zu Sterben") und Daniela Melchior ("The Suicide Squad") an Bord.

Er freue sich sehr darauf, die beliebte "Road House"-Vorlage in seiner Handschrift neu aufzulegen, sagte Regisseur Liman in einer Mitteilung. Er könne es kaum abwarten, den Zuschauern zu zeigen, was er und Jake mit dieser "ikonischen Rolle" machen werden.

In dem Originalfilm spielte Swayze den Rauswerfer James Dalton, der es mit gefährlichen Kriminellen aufnimmt. Das Remake mit Gyllenhaal als Kampfsportexperte und Türsteher ist in Florida angesiedelt.