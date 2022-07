Regé-Jean Page als Bösewicht in "The Gray Man"

Page liebt es, den Bösen zu spielen

"Bridgerton"-Star Regé-Jean Page (34) liebt es, im neuen Film "The Gray Man" einen zwielichtigen CIA-Chef zu spielen. "Bösewichte sind ein großer Spaß. Die meisten Charaktere, die ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe, hatten eine dunkle Seite in sich", sagte der in Simbabwe geborene Schauspieler der dpa in Berlin. Es gehe viel mehr um die persönliche Reise, die ein Charakter durchmacht. "Ich will die Rollen gar nicht in Schwarz und Weiß aufteilen."

Der 34-Jährige hatte seinen internationalen Durchbruch 2020 im Netflix-Drama "Bridgerton". Dort spielte er in der ersten Staffel den Herzog Simon Basset, kehrte zum Bedauern vieler Fans für die zweite Staffel aber nicht zurück.

Der Actionfilm "The Gray Man" läuft ab diesem Freitag bei Netflix. Die CIA-Killer Ryan Gosling (41, "La La Land") und Chris Evans (41, "Captain America") versuchen dabei, sich gegenseitig auszuschalten.