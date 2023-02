Rapper Ice-T soll "Walk of Fame"-Stern erhalten

Ice-T wird demnächst 65 Jahre alt

US-Rapper und Schauspieler Ice-T soll auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 17. Februar, einen Tag nach seinem 65. Geburtstag, soll er den Stern enthüllen - es wird die 2747. Plakette auf dem berühmten Gehsteig sein. Als Gastredner sind unter anderem Rapper Chuck D (62) und "Law & Order"-Schauspielerin Mariska Hargitay (59) eingeladen.

Der Musiker, mit bürgerlichen Namen Tracy Marrow, wurde in den 1980er-Jahren in der Gangsta-Rap-Szene von Los Angeles bekannt. Mit seiner Metal-Band Body Count nahm er 1992 das umstrittene Lied "Cop Killer" auf. 2020 brachte die Gruppe mit "Carnivore" ihr siebtes Album heraus, auf dem auch Polizeibrutalität thematisiert wird. Die Grammy-Preisträger ("Bum Rush") arbeiten derzeit an ihrem achten Album.

Der dreifache Vater Ice-T ist nicht nur als Musiker und Produzent gefragt. Er tritt auch als Schauspieler in TV-Serien ("Law & Order: Special Victims Unit") und Filmen ("Once Upon a Time in Brooklyn") auf.