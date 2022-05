Ralf Moeller in tiefer Trauer

Ralf Moeller mit seinen Eltern

Ralf Moeller (63) trauert um seinen Vater Helmut. Der 93-Jährige sei am Mittwoch friedlich eingeschlafen, teilte der Schauspieler mit. Am Ende sei es das Herz gewesen. "Wenn ich rüber geflogen bin oder mich verabschiedet habe, dann habe ich ihn immer umarmt und gesagt: Na, hoffentlich schaffst du die nächsten Wochen noch, bis ich mal wieder da bin", sagte Moeller, der in in Los Angeles lebt. Er werde bald nach Deutschland zurückkehren und sich um die Beerdigung kümmern.

Moellers Vater Helmut hatte als Schweißer und Schlosser gearbeitet. In Recklinghausen lebte er zusammen mit Mutter Ursula, genannt Uschi, einer ehemaligen Schuhverkäuferin. Während der Corona-Pandemie hatte Sohn Ralf, der im Jahr 2000 als germanischer Schwertkämpfer Hagen im Blockbuster "Gladiator" große Bekanntheit erlangt hatte, viel Zeit mit seinen Eltern im Ruhrgebiet verbracht, um sie zu unterstützen.