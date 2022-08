Produzentin Janet Yang neue Präsidentin der Oscar-Academy

Janet Yang erste Academy-Chefin mit asiatischer Abstammung

Die Filmproduzentin Janet Yang (66) ist zur neuen Präsidentin der Oscar-Academy gewählt worden. Das gab der Filmverband, der alljährlich die Oscars verleiht, am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Yang wird Nachfolgerin von David Rubin, der den Posten seit 2019 innehatte. Yang ist auf dem Chef-Posten die erste Person asiatischer Abstammung und die vierte Frau als Präsidentin in der Akademie-Geschichte.

Yang, die in ihrer langen Karriere Filme wie "Töchter des Himmels" (1993) und "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit" ("1996") produzierte, wurde vom Aufsichtsrat der rund 10.000 Mitglieder starken Organisation in Los Angeles gewählt. Yang habe sich als Academy-Mitglied in der Vergangenheit unter anderem für Diversität, Gleichstellung und Inklusion stark gemacht, sagte Bill Kramer, Geschäftsführer der Oscar-Akademie, in einer Mitteilung. Zu bekannten Vorgängern zählen Filmschaffende wie Bette Davis, Gregory Peck, Arthur Hiller und Karl Malden.

2020 hatte die Akademie neue Maßnahmen angekündigt, um Vielfalt und Gleichstellung in den eigenen Reihen und bei Oscar-Verleihungen zu fördern. Die 95. Oscar-Vergabe im kommenden Jahr ist für den 12. März angesetzt.