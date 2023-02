Paul Rudd kennt das Geheimnis einer glücklichen Ehe: Karaoke

Paul Rudd - nicht singend - mit Ehefrau Julie Yaeger

Der Hollywood-Schauspieler Paul Rudd hält gemeinsames Karaokesingen für das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Seine Frau Julie Yaeger und er seien immer auf der Suche nach Liedern, die sie zusammen vor der Karaokeanlage in ihrem Haus in New York singen könnten, sagte der 53-Jährige dem "Zeit"-Magazin laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Manchmal sind es großartige Songs, manchmal sind sie einfach nur lächerlich."

Gemeinsames Singen sei für die Ehe "ein Big Deal". Das Paar mache dies schon seit vielen Jahren. Problematisch sei nur das Feedback seiner beiden Kinder, sagte Rudd. Sie sähen zu und riefen: "Gott, bist Du schlecht."