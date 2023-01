Pattinson über Diäten: "Zwei Wochen nur Kartoffeln gegessen"

Pattinson warnt vor den Gefahren einer Essstörung

Hollywoodstar Robert Pattinson ("The Batman") warnt davor, sich aufgrund eines bestimmten Körperideals drastisch in der Ernährung einzuschränken. "Es hat außergewöhnliches Suchtpotenzial - und dir ist nicht klar, wie heimtückisch es ist, bis es zu spät ist", sagte der 36-Jährige dem britischen "Evening Standard". "Es ist sehr, sehr leicht, in dieses Muster zu verfallen, auch wenn du nur deine Kalorien-Aufnahme beobachtest."

Er selbst habe schon verschiedene Diäten hinter sich, berichtet der Brite. "Ich habe mal zwei Wochen nur Kartoffeln gegessen, als Detox. Nur gekochte Kartoffeln mit rosa Himalaya-Salz. Anscheinend reinigst du damit deinen Körper... du verlierst definitiv Gewicht." Auch die fettreiche und kohlenhydratarme Keto-Diät habe er schon probiert.