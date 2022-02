Party-Sänger Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt

Krause will Stärke zeigen

Bei Party-Sänger Mickie Krause ist ein bösartiger Blasenkrebs festgestellt und bereits operiert worden. "Ich stelle mich dieser Geschichte, dieser traurigen Tatsache, dass ich nun mal Krebs habe. Aber ich bin ein starker Mensch, ein starker Mann. Ich komme da raus", sagte der 51-Jährige in einem am Mittwoch bei Vox.de veröffentlichten Video.

Demnach war der Tumor in der Blase bei Dreharbeiten zu der Vox-Show "Showtime of my life - Stars gegen Krebs" festgestellt worden. In der Sendung, die ab 15. Februar ausgestrahlt wird, wollen Prominente auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen - unter anderem mit einer gemeinsam einstudierten Striptease-Choreographie. Aber auch die eigene Krebsvorsorge der Kandidaten beim Arzt wird begleitet.

"Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe. Denn wenn ich sie nicht gemacht hätte - wer weiß, was in einem halben Jahr mit mir passiert wäre", sagte Ballermann-Ikone Krause in dem Vox-Clip.

Kurz nach der Aufzeichnung des Showfinales sei er operiert worden, berichtete der Münsterländer am Mittwoch in einem Interview auf Vox.de. Es gehe ihm gut, er habe die Operation sehr gut überstanden. "Geheilt bin ich definitiv noch nicht", sagte er weiter. Dafür sei die Diagnose noch zu frisch. Ende Februar solle eine weitere Operation folgen. "Da wird gecheckt: Ist irgendwo noch etwas versteckt? Hat man irgendwo noch einen Tumor übersehen?", sagte Krause. Danach beginne eine mehrwöchige Therapie.