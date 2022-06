Oscar-Verband wählte neuen Academy-Geschäftsführer

Bill Kramer zum Nachfolger von Dawn Hudson gekürt

Der amtierende Direktor des neuen Academy-Museums in Los Angeles, Bill Kramer, ist zum Geschäftsführer der Oscar-Akademie benannt worden. Dies gab der Filmverband, der alljährlich die Oscars verleiht, am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Der Aufsichtsrat der über 10.000 Mitglieder starken Organisation wählte Kramer zum Nachfolger von Dawn Hudson, die den Posten bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences elf Jahre inne hatte.

Hudson setzte sich in ihrer Amtszeit vor allem für mehr Diversität und Inklusion ein. 2020 hatte die Akademie neue Maßnahmen angekündigt, um Vielfalt und Gleichstellung in den eigenen Reihen und bei Oscar-Verleihungen zu fördern. Nach dem Eklat bei der jüngsten Preisgala Ende März, als Will Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste, leitete Hudson zusammen mit Academy-Präsident David Rubin eine Untersuchung ein. Smith wurde zehn Jahre von Veranstaltungen der Filmakademie, darunter auch die Oscar-Verleihung, ausgeschlossen.