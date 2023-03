Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh mit Wandbild gefeiert

Yeoh wurde zur besten Hauptdarstellerin gekürt

Rund eine Woche nach der Oscar-Verleihung ist die als beste Hauptdarstellerin gekürte Michelle Yeoh (60) in New York mit einem Wandbild geehrt worden. Mit dem Bild habe er die in Malaysia geborene Schauspielerin, die als erste Asiatin in der Geschichte der Oscars zur besten Hauptdarstellerin gekürt wurde, feiern wollten, teilte Graffiti-Künstler Jappy Agoncillo via Instagram mit.

Das Wandbild liegt in Manhattan nahe dem Stadtteil Chinatown, wo viele Menschen asiatischer Abstammung leben. Yeoh war bei den Oscars für ihre Rolle in der Action-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet worden.