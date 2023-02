Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis planen "Scarpetta"-Serie

Nicole Kidman untersucht demnächst heikle Fälle

Hochkarätige Besetzung für eine TV-Serie um die Romanheldin Kay Scarpetta: Nicole Kidman (55) und Jamie Lee Curtis (64) sollen als Schauspielerinnen und Produzentinnen bei dem Projekt von Amazon Studios mitmachen, wie das Branchenblatt "Deadline.com" am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Die geplante Krimiserie nach der Romanvorlage von Patricia Cornwell (66) dreht sich um die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, die als Star-Pathologin heikle Fälle untersucht.

Oscar-Preisträgerin Kidman ist für die Titelrolle vorgesehen, Curtis soll die Schwester der Pathologin spielen. Außerdem werden die beiden auch für die Produktion mitverantwortlich sein. Das Geheimnis sei nun raus, schrieb Curtis am Mittwoch auf Instagram und verlinkte den Artikel. Sie könne es kaum erwarten, dass die Fans Scarpetta treffen. Auch Cornwell teilte die Neuigkeit. "33 Jahre haben wir darauf gewartet", schrieb die Krimi-Autorin auf Instagram. Mit "Postmortem" hatte sie 1990 den ersten von 26 Romanen um die Fälle der Pathologin herausgebracht, zuletzt erschien "Livid" (2022). Frühere Film-Pläne, etwa in den 1990er Jahren mit Demi Moore oder später mit Angelina Jolie als Kay Scarpetta, waren nicht zustande gekommen, wie "Deadline.com" berichtete.

Curtis hatte kürzlich für ihre Nebenrolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" eine Oscar-Nominierung erhalten. Kidman wirkte schon häufiger in TV-Projekten mit, darunter "Big Little Lies" und "Nine Perfect Strangers".