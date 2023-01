"Momo" wird zum 50. Geburtstag neu verfilmt

1986 spielte Radost Bokel (hier 2012) das Mädchen Momo

Zum 50. Jubiläum des Kinderbuches "Momo" in diesem Jahr wird der Roman von Michael Ende neu verfilmt. Die Geschichte sei in der heutigen schnelllebigen und rastlosen Zeit aktueller denn je, teilte die Rat Pack Filmproduktion am Mittwoch in München mit. Das Abenteuer von Momos Kampf gegen die grauen Herren der Zeitsparkasse soll nach Angaben des Unternehmens mit internationalen Schauspielern auf Englisch gedreht werden, unter Regie von Christian Ditter ("Biohackers").

Ein Zeitpunkt für den Drehstart wurde nicht genannt. Der 1973 erschienene Kinderroman wurde in 53 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 12,5 Millionen Mal verkauft. 1986 gab es einen Film, mit Radost Bokel in der Titelrolle sowie prominenten Schauspielern wie Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl oder Sylvester Groth. Für die Neuauflage schwebt Produzent Christian Becker ein "moderner Klassiker" vor: "Michael Endes Märchenroman soll in seiner ganzen ursprünglichen Reinheit, Einfachheit und Brillanz auf die Leinwand gebracht werden", sagte der Filmemacher, der schon Endes Werk "Jim Knopf" als Realfilm auf die Leinwand gebracht hat.

Der Schriftsteller Michael Ende (1929-1995) schrieb viele bekannte Bücher, neben "Momo" auch "Die unendliche Geschichte" und "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer". Auch Theaterstücke verfasste er, so etwa das Libretto zur bairischen Oper "Der Goggolori".