Marvel kündigt für 2025 zwei neue "Avengers"-Filme an

Die Filme sind sehr erfolgreich

Freunde von Comicverfilmungen dürfen sich freuen: Marvel hat für 2025 zwei neue Filme der höchst erfolgreichen "Avengers"-Reihe angekündigt. "Avengers: The Kang Dynasty" und "Avengers: Secret Wars" sollen den Abschluss von Phase 6 des Marvel Cinematic Universe (MCU) bilden, teilte Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige mit. Bei den Filmen der Phasen 4 bis 6 handle es sich um die "Multiverse"-Saga, führte er weiter aus.

Zuletzt waren in diesem Zusammenhang Blockbuster wie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" oder "Thor: Love and Thunder" in den Kinos zu sehen. Insgesamt haben die MCU-Filme bisher mehr als 25 Mrd. US-Dollar (24,53 Mrd. Euro) eingespielt. Neben den Filmen für die große Leinwand wird es auch die 18-teilige Serie "Daredevil: Born Again" geben, die im Frühling auf der Streamingplattform Disney+ starten soll.