Mads Mikkelsen spekuliert über Johnny Depps Rückkehr als Grindelwald

Schauspieler Mads Mikkelsen ist ein Fan seines US-Kollegen Johnny Depp

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen hat über eine Rückkehr von Hollywood-Star Johnny Depp zu der "Harry Potter"-Vorgeschichte "Phantastische Tierwesen" spekuliert. "Der Kurs hat sich geändert - er hat die Klage, den Prozess, gewonnen - mal sehen, ob er zurückkommt. Er könnte", wurde er von dem Branchenblatt "Deadline" zitiert. Er sei ein großer Fan von Depp, so Mikkelsen. "Er ist ein großartiger Schauspieler, ich denke, er hat einen fantastischen Job gemacht."

Mikkelsen (56) hatte im dritten Teil der Reihe die Rolle des dunklen Zauberers Grindelwald übernommen, nachdem Johnny Depp nach Vorwürfen über häusliche Übergriffe aus der Serie herausgebeten worden war. Anfang Juni hatte der 59-Jährige in einem Verleumdungsprozess in den USA mit seiner Ex-Frau Amber Heard einen weitgehenden Sieg errungen. Die Jury sprach dem "Fluch der Karibik"-Star hohen Schadenersatz zu. Erstmals seit drei Jahren steht Depp nun wieder vor der Filmkamera. In "Jeanne Du Barry" spielt er den französischen König Ludwig XV. (1710-1774).