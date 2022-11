"Der Liebhaber meines Mannes" bei Amazon: Dreieck mit Harry Styles

Der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles

Die Dreiecksromanze "My Policeman", nach dem Bestsellerroman "Der Liebhaber meines Mannes" von Bethan Roberts, versetzt nun ins englische Brighton der 1950er Jahre, als Homosexualität noch ein Verbrechen war. Der britische Popstar Harry Styles spielt den jungen Polizisten Tom, der ein Doppelleben führt. Trotz seiner Leidenschaft und Liebe für den Museumskurator Patrick (David Dawson) heiratet er die Lehrerin Marion (Emma Corrin) als Alibi. Abrufbar bei Amazon Prime.

Auch Marion, die von der intimen Männerfreundschaft anfangs nichts ahnt, begeistert sich für den charmanten, kunstbeflissenen Patrick. Doch die scheinbar perfekte Dreierfreundschaft endet unheilvoll und für jeden auf andere Weise tragisch. "Es geht um Liebe und Freiheit, aber vor allem auch darum, später im Leben nicht zu bereuen, Zeit vergeudet zu haben", sagte Styles im September beim 47. Toronto International Film Festival (TIFF), wo der Film seine Weltpremiere feierte.

Regie führt der britische Theatermann Michael Grandage. In "My Policeman" springt er in Flashbacks zwischen den Jahrzehnten hin und her - von den Träumen und Leidenschaften des jungen Trios zu dem Trauma der älteren Erwachsenen in den 1990er Jahren. Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) und Patrick (Rupert Everett) tragen Sehnsüchte, Reue und alte Gefühle mit sich.

Fans von Styles können den Popstar in der Rolle des hin- und hergerissenen Polizisten Tom nun ausgiebig und in teils freizügigen Liebesszenen erleben. Es mag an der verklemmten Figur des Polizisten liegen, der mit seinem Schwulsein hadert, dass Styles keine allzu große Bandbreite an Gefühlen vorzeigt. Ganz klar stiehlt ihm so sein Landsmann David Dawson in der Rolle des charismatischen Kurators Patrick die Schau. Der 40-jährige offen schwule Brite, der als Bühnen- und TV-Schauspieler ("Peaky Blinders") eine lange Karriere vorweist, brilliert in seiner ersten großen Filmrolle.

Berührend ist auch der Auftritt des 63-jährigen Rupert Everett, der Patrick als gebrechlichen, älteren Mann spielt. Vor 25 Jahren feierte der Brite mit der Komödie "Die Hochzeit meines besten Freundes" (1997) seinen Hollywooddurchbruch, als schwuler Freund von Julia Roberts. Da hatte sich Everett auch schon im wirklichen Leben als Homosexueller geoutet.

