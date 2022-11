Kultserie "Neighbours" geht nun doch weiter

Kylie Minogue wurde durch die Serie bekannt

Die Soap-Kultserie "Neighbours" (deutsch: "Nachbarn") wird doch fortgesetzt. Nur wenige Monate, nachdem der britische Sender Channel 5 die letzte Folge der beliebten australischen Show ausgestrahlt hatte, kündigte die Streamingplattform "Amazon Freevee" am Donnerstag eine neue Staffel an. Viele Schauspieler nehmen dafür ihre bisherigen Rollen wieder auf.

Im kommenden Jahr sollen demnach in Australien neue Folgen gedreht werden, die Weltpremiere ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Die Gratisplattform will zudem Tausende Folgen der vergangenen Jahre anbieten. In Großbritannien und den USA läuft "Neighbours" demnach bei Freevee, im Heimatland Australien sowie in Neuseeland und Kanada auf "Prime Video". Ob und wann die Serie hierzulande zu sehen ist, war zunächst unklar.

Channel 5 hatte "Neighbours" nach 37 Jahren aus finanziellen Gründen abgesetzt. Zur letzten der fast 9.000 Episoden schalteten in Großbritannien am 29. Juli im Durchschnitt 2,5 Millionen Menschen ein. In den 1980er Jahren hatten teilweise noch mehr als 20 Millionen Menschen zugeschaut. Zahlreiche Schauspieler waren durch die australische Soap-Serie bekannt geworden, unter ihnen Kylie Minogue und Jason Donovan.