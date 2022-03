Kourtney Kardashian und Travis Barker wollen ein Kind

Das Paar verlobte sich vergangenen Oktober

Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (46) wünschen sich ein gemeinsames Kind. Das sagt Kardashian im ersten Trailer für die neue Reality-Serie "The Kardashians", der am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. In dem Trailer werden außerdem zwei Clips von Arztbesuchen des Paars gezeigt. In einer Szene wird Kardashian im Liegen untersucht, während ihr Verlobter ihre Hand hält.

Die neue Show der Kardashian-Großfamilie soll am 14. April bei den Streamingdiensten Hulu, Disney+ und Star+ starten. Die Unternehmerin und der Musiker hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht und verlobten sich im Oktober. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.