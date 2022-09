Kinder-Lob für Kochkünste treibt Charlize Theron an

Hollywoodstar Charlize Theron liebt es, von ihren Töchtern für ihre Kochkünste gelobt zu werden. "Wenn meine Kinder sagen: 'Mama, niemand macht Pasta besser als du' – nichts kommt da nah dran", sagte die 47-Jährige dem "Harper's Bazaar"-Magazin. Von den beiden Mädchen, sieben und zehn Jahre alt, auf einen ihrer Filme angesprochen zu werden, bedeute ihr hingegen nichts.

"Ich hege noch immer einen Groll auf eine Frau in unserem Kreis, die French Toast macht, von dem mein Kind schwärmt", erzählte die Oscarpreisträgerin weiter. Ihre erklärte Kontrahentin habe ihr zwar das Rezept gegeben, doch wann immer sie das Gericht selbst zubereite, bekomme sie von ihrer Tochter zu hören, dass die andere es besser mache. Das rege sie auf, so Theron. "Solche Sachen treiben mich viel mehr an."