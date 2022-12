Kate Hudson kündigte Debüt-Album für 2023 an

Kate Hudson ist offenbar vielseitig talentiert

Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson ("Almost Famous") will nächstes Jahr ihr erstes Album veröffentlichen. "Seit ich 19 bin, habe ich Musik geschrieben, ich habe sie aber nie geteilt", berichtete die 43-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon.

Während der Corona-Pandemie sei ihr häufiger die Frage gestellt worden, ob sie etwas in ihrem Leben bedaure, erklärte Hudson. "Ich dachte einfach, dass dies eines der Dinge sein könnte, die ich am meisten bereue." Die vergangenen Monate habe sie Musik aufgenommen, die sie nächstes Jahr veröffentlichen möchte.

Sie sei sehr aufgeregt, sagte die Schauspielerin, die auch eine eigene Sportbekleidungsmarke hat. "Ich liebe es, zu singen." Hudson hatte bereits 2010 die Single "Cinema Italiano" veröffentlicht, zudem gab sie ihre Gesangskünste etwa in der Musical-Serie "Glee" zum Besten und spielte die Hauptrolle im Musical "Music" der Pop-Musikerin Sia.