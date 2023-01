Kardashian-Tochter North West spricht Hundewelpen in Film

Auch Mutter Kim Kardashian war bereits als Synchronsprecherin tätig

Kim Kardashians Tochter North West (9) soll in einem neuen "Paw Patrol"-Film einem Hundewelpen ihre Stimme leihen und sich damit ihrer Mutter (42) als Synchronsprecherin anschließen. Kardashian teilte in einer Instagram-Story die Mitteilung der Filmemacher, wonach ihre Tochter in dem animierten Abenteuerfilm einen von drei Welpen synchronisieren soll, die sich den vierpfotigen Einsatzkräften der "Paw Patrol" anschließen.

Kardashian hatte schon in der ersten Filmversion der gleichnamigen beliebten Animationsserie der Pudeldame Delores ihre Stimme geliehen und wird auch in Teil zwei wieder zu hören sein. Der Mitteilung zufolge soll Norths Bruder Saint (7) einen Cameo-Auftritt in dem neuen Film haben. "Paw Patrol: The Mighty Movie", in dem auch die Schauspielerinnen Kristen Bell, Taraji P. Henson und Tennis-Star Serena Williams Sprecherinnenrollen haben, soll im Oktober in die Kinos kommen.