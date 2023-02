John Cleese kehrt mit TV-Serie "Fawlty Towers" zurück

John Cleese mit seiner Tochter Camilla anno 2008

Nach mehr als 40 Jahren soll die britische TV-Serie "Fawlty Towers" mit Komiker John Cleese auf die Bildschirme zurückkehren. Ex-"Monty Python"-Mitglied Cleese (83) werde wie Ende der 70er Jahre wieder den exzentrischen und zynischen Hoteleigentümer Basil Fawlty verkörpern. Neu dabei ist seine Tochter Camilla Cleese, wie der Sender Sky News berichtete.

Die 39-Jährige spiele die lange verschollene und nun kürzlich zurückgekehrte Tochter des Hoteliers. Dabei gehe es darum, wie Basil sich als Leiter eines Boutique-Hotels in der modernen Welt zurechtfinde.

"Fawlty Towers" war zwischen 1975 und 1979 in zwei Staffeln von BBC Two ausgestrahlt worden und gilt als eine der besten britischen Sitcoms. Sprüche wie "Don't mention the war" ("Erwähnt nicht den Krieg") - aus einer Episode mit deutschen Hotelgästen - sind längst Bestandteil der Alltagssprache.

2009 hatte Cleese eine Wiederaufnahme abgelehnt. Nun sagte er, das Konzept sei in kürzester Zeit bei einem Abendessen mit seiner Tochter und Regisseur Matthew George entstanden.