Jerry Seinfeld tritt zum 100. Mal im New Yorker Beacon auf

Für Seinfeld ist das New Yorker Beacon schon ein Zuhause geworden

Der US-Comedian Jerry Seinfeld (68) will im April zum 100. Mal im berühmten New Yorker Beacon-Theater auftreten. Die Show sei für den 8. April geplant, teilten die Betreiber mit. Seinfeld halte bereits den Rekord für die meisten Comedy-Shows in der Geschichte des renommierten Theaters in Manhattan. Insgesamt sei nur die inzwischen nicht mehr existierende Rockband Allman Brothers Band dort häufiger aufgetreten.

"Das Beacon fühlt sich inzwischen wie mein Zuhause an", wurde Seinfeld, der einige Straßenblöcke von dem Theater entfernt wohnt, zitiert. Der 1954 in New York geborene Comedian war vor allem in den 90er-Jahren mit der Sitcom "Seinfeld" berühmt geworden.