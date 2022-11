Jennifer Aniston trauert um Vater

Jennifer Aniston und ihr Vater

Jennifer Aniston (53) trauert um ihren Vater. John Aniston sei bereits am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte Jennifer Aniston auf Instagram mit. "Du warst einer der wunderbarsten Menschen, den ich je kannte. Ich bin so dankbar, dass du in Frieden in den Himmel aufsteigen konntest - und ohne Schmerzen", schrieb Jennifer Aniston. "Ich werde dich bis ans Ende aller Zeiten lieben."

John Aniston war 1933 in Griechenland geboren worden und als Kind mit seinen Eltern in die USA ausgewandert, wo er später selbst als Schauspieler erfolgreich wurde - unter anderem in der TV-Serie "Zeit der Sehnsucht".