Jane Birkin trauert immer noch um ihre Tochter

Jane Birkin während eines Konzertes in Paris im Vorjahr

Die 76-jährige Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin trauert noch immer sehr um ihre Tochter Kate. "Ich will nicht über den Tod meiner Tochter hinwegkommen, ich will keine Hilfe, es je hinter mir zu lassen", sagte die Wahlfranzösin dem Magazin "Stern". Sie hat den Tod ihrer Tochter in einigen Liedern verarbeitet. Ihre Tochter Jane, eine Fotografin, hatte sich vor zehn Jahren aus dem Fenster einer Pariser Wohnung im 4. Stock gestürzt.

"Ich bin einmal in Lyon in eine Apotheke gegangen, habe dort ein Maniküre-Set gekauft und plötzlich den ganzen Weg zum Hotel geweint, weil meine Tochter Kate sich gern die Fingernägel machte." Damals habe sie diese Trauer, die ausgebrochen war, niedergeschrieben. So sei es zu diesen Songs gekommen, sagte die gebürtige Londonerin. "Diese Musik ist bewusst harsch, wie von Kurt Weill, überhaupt nicht friedvoll, weil es das nicht ist." Birkins Tochter Kate stammt aus der Beziehung mit dem Komponisten John Barry.