James Gunn in Vorbereitungen von neuem "Superman"-Film

James Gunn fühlt sich "geehrt"

Filmemacher James Gunn (56) hat mit den Vorbereitungen für ein neues "Superman"-Abenteuer begonnen. Er stürze sich nun in die Vorproduktion von "Superman: Legacy", schrieb der Regisseur ("Suicide Squad") am Dienstag auf Twitter. Kostüme oder Szenenbild seien schon in Arbeit. Er fühle sich "geehrt", Teil des Superman-Vermächtnisses zu sein.

Gunn, der auch das Drehbuch liefert, verwies auf das 85-Jahr-Jubiläum der Comic-Figur. Der "Mann aus Stahl", im blauen Anzug mit rotem Umhang, war im April 1938 in der ersten Ausgabe der Reihe "Action Comics" auf dem Titel erschienen.

"Superman: Legacy" schaut auf die Herkunft des Superhelden, der von seinen Eltern vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt wird. Dort wird er von einem kinderlosen Ehepaar im US-Bundesstaat Kansas gefunden und wächst als Clark Kent auf.

Über die Besetzung ist noch nichts bekannt. Fest steht aber, dass der britische Schauspieler Henry Cavill ("Man of Steel") für diesen Film nicht erneut ins Superhelden-Cape schlüpft. Der Kinostart ist für Juli 2025 geplant.

Gunn inszenierte zuletzt den Film "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Der dritte Teil des Science-Fiction-Abenteuers um die Figuren Star-Lord, Gamora und Groot soll Anfang Mai in die Kinos kommen.