"Im Westen nichts Neues" an Spitze der BAFTA-Nominierungen

14 Nominirungen sprechen für sich

Die deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques Antikriegsklassiker "Im Westen nichts Neues" führt überraschend die Liste der Nominierungen für die BAFTA-Preise, der British Academy Film Awards, an. Das Werk mit dem Wiener Burgtheaterschauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle erhielt 14 Nennungen. Kammerer selbst allerdings ist nicht unter den Nominierten.

Auf je zehn Siegchancen kommen die Männerfreundschaftsreflexion "The Banshees of Inisherin" und die Zeitebenenkomödie "Everything Everywhere All At Once". Die Verleihung der BAFTAs findet heuer am 19. Februar in London statt.