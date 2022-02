"House of Cards" machte sie bekannt - Kate Mara wird 39

US-Schauspielerin Kate Mara wird 39

Im Februar 2022 war Kate Mara im Berlinale-Film "Call Jane" an der Seite von Elizabeth Banks und Sigourney Weaver zu sehen. Das Drama, welches illegale Schwangerschaftsabbrüche in den 1960er Jahren in den USA thematisierte, nahm am Wettbewerb um den Goldenen Bären teil. Am Sonntag wird die US-Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit der US-Serie "House of Cards" schaffte, 39 Jahre alt.

Kate Mara erblickte 1983 in New York das Licht der Welt und schnell war klar, in welche Richtung ihre berufliche Laufbahn zeigen sollte. Schon im Alter von neun Jahren nahm sie an ihrer Schule an Musical- und Theateraufführungen teil und zeigte ihr Talent. Sie besuchte einige Theaterschulen in ihrer Kindheit. Nach dem Ende ihrer schulischen Laufbahn bewarb sie sich an der "Tisch school of the Arts", doch lehnte letztendlich trotz Zusage eine Teilnahme am Unterricht ab. Sie wollte ihre Karriere nicht theoretisch, sondern praktisch in Gang bringen. Heute ist sie neben ihrer Schauspielerei ausgebildete Ballett - und Jazztänzerin.

Ihre erste Rolle vor der Kamera bekam sie in "Law & Order" 1997. Zunächst war sie in kleineren Produktionen zu sehen, bis sie 2005 im Horrorfilm "Düstere Legenden 3" ihre erste Hauptrolle erlangte. Einen weiteren Schub bekam ihre Karriere durch die Filme "Sie waren Helden" und "Shooter". Doch ihren Durchbruch feierte sie mit ihrer Rolle in der US-Serie "House of Cards" von 2013 - 2016, als Journalistin Zoe Barnes. Für ihr Engagement wurde sie sogar für den Emmy nominiert. Von nun an war sie auch in größeren Filmen wie "Fantastic Four", zu sehen. 2022 hatte sie eine Rolle im viel beachteten Berlinale-Drama "Call Jane".

Kate Mara stammt aus einer prominenten Familie. Ihre Schwester Rooney ("Nightmare Alley") ist ebenfalls Schauspielerin, ihr Vater Timothy Christopher Mara ist CEO des American Football-Teams New York Giants. Ihr Privatleben will Kate Mara so gut es geht geheim halten. Bekannt ist, dass sie mit dem Schauspieler Jamie Bell verheiratet ist. Das Paar hat seit 2019 eine gemeinsame Tochter.