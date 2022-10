Hollywoodschauspielerin Eileen Ryan mit 94 Jahren verstorben

Eileen Ryan mit ihrem Sohn im Jahr 2014

Die US-Schauspielerin Eileen Ryan ("Magnolia") ist tot. Die Mutter des Hollywoodstars Sean Penn ist am Sonntag in ihrem Haus im kalifornischen Malibu gestorben, so ein Sprecher der Familie. Ryan wurde 94 Jahre alt. Der Musiker Michael Penn, der älteste Sohn der Schauspielerin, schrieb auf seinem Twitter-Account: "Wir haben Mom gestern verloren".

Ryan wurde in New York geboren und begann ihre Schauspielkarriere am Broadway. Später stand sie für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Sie war unter anderem in den Filmen "Magnolia" und "Das Spiel der Macht" zu sehen und trat in Erfolgsserien wie "Bonanza", "Ally McBeal" und "Grey's Anatomy" auf.

Mit dem Regisseur und Schauspieler Leo Penn war Ryan von 1958 bis zu dessen Tod im Jahr 1998 verheiratet. Das Paar bekam drei Söhne: Während Michael Musiker wurde, traten seine jüngeren Brüder Sean und Chris beruflich in die Fußstapfen ihrer Eltern. Beide standen auch gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera. So war die Schauspielerin etwa an der Seite von Sean und Chris im Film "Auf kurze Distanz" zu sehen. Chris Penn starb 2006 im Alter von 40 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung.