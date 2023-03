Hilary Swank postete Ultraschallbild von ihren Zwillingen

Die Schauspielerin ihr Ehemann erwarten Zwillinge

Einer der ungeborenen Zwillinge von Oscarpreisträgerin Hilary Swank zeigt nach Angaben seiner Mutter bereits seinen Bizeps. Die 48-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Ultraschallbild, auf dem ein Fötus mit geschlossener Faust den Arm anzieht, und schrieb daneben: "Baby A lässt beim Ultraschall für die Kamera die Muskeln spielen."

Dazu postete Swank einen Bizeps-Emoji und einen lachenden Smiley und setzte in Anspielung auf ihren Erfolgsfilm "Million Dollar Baby" die Hashtags #TheRealMillionDollarBaby und #Prizefighter. Swank hatte im vergangenen Herbst bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Philip Schneider Zwillinge erwarten. Die Schauspielerin und der Unternehmer sind seit 2018 verheiratet. Die vergangenen Monate hatte Swank bereits Fotos von ihrem zunehmend runden Bauch gepostet und auch ein Video, in dem sie an einem Fitnessgerät trainiert.