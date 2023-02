Mirren auf den Spuren der erfolgreichen Krimiautorin

Die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren übernimmt die Hauptrolle im geplanten Film "Switzerland" um das Leben der US-Bestsellerautorin Patricia Highsmith. Diese hatte ihren Lebensabend bis zu ihrem Tod 1995 im Tessin verbracht. Die Handlung des geplanten Films dreht sich um Highsmiths bekannte Romanfigur, den Mehrfachmörder Tom Ripley. Dies teilte die Produktionsfirma Filmnation Entertainment mit.

Der Handlung zufolge wird Highsmiths Einsamkeit und ihr Leben abseits des Rampenlichts in der Schweiz von einem jungen Literaturagenten unterbrochen, der vom Verlag der Schriftstellerin geschickt wird, um sie davon zu überzeugen, einen letzten Roman der beliebten Serie mit Ripley zu schreiben. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr in Europa stattfinden. Regie führt der Niederländer Anton Corbijn ("Control", "A Most Wanted Man" und "The American").

Patricia Highsmith (1921-1995) zählte zu den meistgelesenen Autorinnen der Gegenwart. Die Schriftstellerin veröffentlichte zwanzig Romane, sieben Bücher mit Kurzgeschichten sowie zahlreiche Essays, Zeitungsartikel und Buchbesprechungen. Bekannt wurde sie vor allem durch die fünf Ripley-Romane um den mehrfachen Mörder Tom Ripley, dem es immer wieder gelingt, seine Spuren zu verwischen.

Die Schriftstellerin interessierte sich vor allem für die Psychologie ihrer Figuren, für menschliche Beziehungen und deren Ausarten in Gewalt. Zahlreiche ihrer Werke wurden verfilmt. Die Verfilmung ihres Romanerstlings "Zwei Fremde im Zug" von Alfred Hitchcock machte sie über Nacht weltberühmt.

Highsmith wurde in Fort Worth im US-Staat Texas geboren. Sie wuchs in New York auf und studierte Zoologie, Dramatik und Englisch. Die Amerikanerin arbeitete über vierzig Jahre in Europa, 13 Jahre lang lebte sie zurückgezogen im Tessin. Sie starb im 1995 im von 74 Jahren in Locarno TI an Leukämie. Highsmiths literarischer Nachlass befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.