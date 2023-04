Heimisches Duo startet beim ESC in rot, weiß und schwarz

Teya & Salena mit "Who the hell is Edgar?" beim ESC

Für die heimischen Song-Contest-Starterinnen Teya & Salena wird es schön langsam ernst: Nachdem das Duo in den vergangenen Wochen bei diversen Preevents mit ihrem Beitrag "Who the hell is Edgar?" für Stimmung sorgte, steht nun auch das Bühnenoutfit für den ESC in Liverpool fest. Bei ihrem Halbfinalauftritt am 11. Mai tragen die Sängerinnen rot, weiß und schwarz, wobei der Streetwear-Style laut Aussendung ihre "individuellen Stilrichtungen" widerspiegeln soll.

Die beiden werden weite Jacken und Hosen aus einem Lackmaterial tragen, bei Teya in schwarz gehalten und bei Salena in weiß. Ergänzt werden diese mit roten Tops und Handschuhen. Die beiden Outfits sind in Zusammenarbeit von Designer Johann Erhardt von "Haderlump Atelier Berlin" und dem Berliner Stylisten Maximilian D'Antonio entstanden. "Die Outfits spiegeln unsere Persönlichkeiten wider und passen dennoch zueinander", wurde Teya zitiert, wobei ihre Kollegin ergänzte: "Wir fühlen uns unheimlich wohl und sind schon sehr gespannt, wie wir die Outfits in Szene setzen werden."

Beim 67. Eurovision Song Contest hoffen die beiden Sängerinnen auf einen Platz im großen Finale am 13. Mai. Insgesamt treten heuer 37 Nationen an, wobei die fünf größten Beitragszahler der European Broadcasting Union (EBU) sowie Vorjahressieger Ukraine fix fürs Finale qualifiziert sind. Alle Shows werden live auf ORF 1 ab 21.00 Uhr übertragen.