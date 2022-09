Hasselhoff: Vieles aus "Knight Rider" ist wahrgeworden

Vor 40 Jahren waren Hasselhoff und K.I.T.T. erstmals zu sehen

Der amerikanische Schauspieler David Hasselhoff (70) lobt 40 Jahre nach der Erstausstrahlung der Actionserie "Knight Rider" die damals visionären Ideen der Macher. "Das Unfassbare ist, dass vieles wahrgeworden ist: GPS, Autos, die von alleine fahren und einparken", sagte Hasselhoff der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann fragen, wo das nächste Café ist und mein Auto sagt es mir. Wir können mit unseren Uhren reden. Das ist unglaublich."

In der Serie, die erstmals am 26. September 1982 im US-Fernsehen lief, gehen Ermittler Michael Knight (Hasselhoff) und sein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Sportwagen K.I.T.T. auf Verbrecherjagd. "Es fühlt sich an wie gestern. Ich kann mich noch an fast alles erinnern", sagte Hasselhoff zum anstehenden Jubiläum.