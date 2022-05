Harry Styles dreht Musikvideo in Fan-Wohnung

Harry Styles bei einem Auftritt in New York Mitte Mai

US-Moderator James Corden (43) hat mit Popstar Harry Styles (28) innerhalb von drei Stunden ein Musikvideo gedreht - in der Wohnung von vier Styles-Fans. Für eine Folge von Cordens "Late Late Show", die am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, klingelten Corden und Styles gemeinsam an New Yorker Haustüren, um einen Drehort für das Musikvideo zu Styles' Single "Daylight" zu finden.

Nach mehreren Versuchen landeten sie dabei in der Wohngemeinschaft von vier jungen Frauen, wie in der Folge zu sehen war. Diese konnten offensichtlich kaum fassen, wer vor ihrer Tür stand, und hielten sich erst einmal sprachlos die Hände vor den Mund.

Vor dem Dreh erhielten der Moderator und der Sänger eine Tour durch die Wohnung. In einem Schlafzimmer fanden sich dabei diverse Zeichnungen und Fanartikel von Styles' ehemaliger Band One Direction. "Oh mein Gott. Harry, du musst bitte draußen bleiben", sagte Corden. "Wir müssen das alles verstecken." Auch ein Foto von Cordens Talk-Kollegen Jimmy Fallon entdeckte das Dreh-Team. "Ich versuche, das nicht persönlich zu nehmen", sagte der Moderator.

Für den Dreh durften die vier Frauen dann noch Freunde einladen, die gemeinsam mit den Bewohnerinnen bei einer Party-Szene in der Wohnung auftraten. Das gesamte Video wurde mit einem Budget von nur 300 US-Dollar (rund 280 Euro) gedreht, wie Corden in der Folge sagte.