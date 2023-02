"Goodfellas"-Star Ray Liotta erhält posthum Hollywood-Stern

Liotta verstarb überraschend vor neun Monaten

"Goodfellas"-Star Ray Liotta wird neun Monate nach seinem überraschenden Tod auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Die 2.749. Sternenplakette auf dem berühmten Gehsteig wird am 24. Februar enthüllt. Nummer 2.750 bekommt die mit der US-Kultserie "Friends" berühmt gewordene Schauspielerin Courteney Cox, teilten die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Freitag (Ortszeit) mit. US-Rapper Ice-T hat am Freitag, einen Tag nach dem 65. Geburtstag, seinen Stern enthüllt.

"Ich bin so stolz darauf, hier zu sein", sagte der Musiker, der mit seiner Familie auf der 2747. Plakette posierte. Das hätte er sich nie träumen lassen, verwies Ice-T auf seine Jugend, als er auf den Straßen von Los Angeles als Kleinkrimineller unterwegs war - bis er für sich den Hip-Hop entdeckte und mit seiner Metal-Band Body Count berühmt wurde.

Liottas Stern wird seine Tochter Karsen Liotta (24) enthüllen. Der Charakterdarsteller war am 26. Mai vorigen Jahres im Alter von 67 Jahren - während Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik - im Schlaf gestorben. Als Gastredner sind Schauspieler Taron Egerton und die Regisseurin und Schauspielerin Elizabeth Banks eingeladen. In einer seiner letzten Rollen stand Liotta für Regisseurin Banks für die Thriller-Komödie "Cocaine Bear" - die Ende Februar in die US-Kinos kommen soll - vor der Kamera.

Bekannt geworden war Liotta an der Seite von Robert de Niro mit dem Mafia-Epos "Goodfellas" (1990) von Regisseur Martin Scorsese. Mit Kevin Costner drehte er "Feld der Träume", mit Brad Pitt den Krimi "Killing Them Softly", mit Ryan Gosling das Drama "The Place Beyond the Pines". Mit "Kingsman"-Star Taron Egerton stand Liotta kurz vor seinem Tod für die Thriller-Serie "In with the Devil" (im Original: "Black Bird") vor der Kamera.

Courtney Cox brachte die Rolle der Köchin Monica Geller in "Friends" - die Serie lief zwischen 1994 und 2004 - Hollywood-Ruhm und viele Fans ein. Danach hatte sie auch mit ihrer ikonischen Rolle als Reporterin Gale Weathers in der Horrorfilm-Serie "Scream" Erfolg, auch in der Comedy-Sitcom "Cougar Town" und zuletzt in der schwarzhumorige Serie "Shining Vale" spielte sie mit. Die 58-jährige Schauspielerin wird ihre Plakette am 27. Februar enthüllen. An ihrer Seite werden die "Friends"-Kolleginnen Jennifer Aniston und Lisa Kudrow als Gastrednerinnen erwartet, auch Oscar-Preisträgerin Laura Dern ("Marriage Story") ist eingeladen.