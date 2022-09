Glenn Close ist heuer Jurypräsidentin in San Sebastián

Glenn Close freut sich auf ihre Jurypräsidentschaft in San Sebastián

Hollywoodstar Glenn Close wird heuer die Jury des internationalen Filmfestivals in San Sebastián leiten. Wie die Organisatoren der Filmfestspiele in Nordspanien am Freitag mitteilten, gehören auch die dänische Regisseurin Tea Lindeburg, der argentinische Filmproduzent Matías Mosteirín und die französische Filmemacherin Antoinette Boulat der Jury an.

Die 75-jährige US-Schauspielerin Close, die aus Filmen wie "Gefährliche Liebschaften" und "101 Dalmatiner" bekannt ist, wurde bereits acht Mal für einen Oscar nominiert. Sie gewann jeweils drei Golden Globes und drei Emmys.

Das Filmfestival in San Sebastián findet in diesem Jahr zum 70. Mal statt. Eröffnung ist am 16. September, Ehrenpreise erhalten dieses Jahr die französische Schauspielerin Juliette Binoche und der kanadische Regisseur David Cronenberg.

