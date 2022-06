"Generation"-Sonderpreis bei MTV-Awards für Jennifer Lopez

Jennifer Lopez erhält Preis als Schauspielerin

Latina-Star Jennifer Lopez (52, "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick") soll bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards eine besondere Auszeichnung erhalten. Die Sängerin und Schauspielerin werde bei der Preisgala am Sonntagabend (Ortszeit) mit dem MTV Generation Award gekürt, gab der Musik-Sender am Freitag bekannt.

In der Vergangenheit waren Stars wie Scarlett Johansson, Chris Pratt, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Reese Witherspoon und Sandra Bullock mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste im TV- und Filmgeschäft geehrt worden.

Über die Gewinner der seit 1992 verliehenen Publikumspreise für Spielfilme und Fernsehproduktionen stimmen Fans online ab. Die Trophäen in Form eines goldfarbenen Popcornbechers werden am Sonntag in Los Angeles vergeben.

Film-Favorit ist diesmal "Spider-Man: No Way Home" mit sieben Gewinnchancen. Hollywood-Stars wie Lady Gaga ("House of Gucci"), Sandra Bullock ("The Lost City"), Robert Pattinson ("The Batman"), Timothée Chalamet ("Dune") und Tom Holland ("Spider-Man: No Way Home") wetteifern um die Schauspiel-Trophäe.

Die MTV Movie & TV Awards finden traditionell nach Ende der Filmpreissaison rund um die Golden Globes und Oscars statt. Mit Sparten wie Bester Kuss, Bösewichte, Helden und Kampfszenen wird auf das jüngere Publikum gezielt.