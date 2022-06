"Generation Award" von MTV für Jennifer Lopez

Die Latina zeigte sich bei der Ehrung gerührt

Stars wie Zendaya, Tom Holland, Scarlett Johansson und Ryan Reynolds sind bei den MTV Movie & TV Awards mit Trophäen geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles verliehen, Schauspielerin Vanessa Hudgens moderierte die Show. Latina-Star Jennifer Lopez wurde mit dem MTV Generation Award gekürt, ein Ehrenpreis für besondere Verdienste im TV- und Filmgeschäft. Der "Comedic Genius"-Award ging an den Komiker Jack Black.

Film-Favorit "Spider-Man: No Way Home" hatte sieben Gewinnchancen und holte am Ende die Top-Trophäe als "Bester Film" und den Darsteller-Preis für Tom Holland. Seine Kollegin Zendaya gewann für ihre Hauptrolle in der Drama-Serie "Euphoria" den TV-Darstellerpreis. Die HBO-Serie holte drei weitere Trophäen: als beste Show, für die beste Streitszene und die beste Liebesaffäre.

Als bester Comedy-Darsteller setzte sich Ryan Reynolds ("Free Guy") durch, der Helden-Preis ging an Scarlett Johansson ("Black Widow"), die Bösewicht-Trophäe an Daniel Radcliffe ("The Lost City").

Die Preise werden in Form von goldenen Popcornbechern übergeben, über die Gewinner stimmen Fans im Internet ab.