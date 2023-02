Für die Fitness von Paul Rudd ist Schlaf das Wichtigste

Paul Rudds Tipps: genug Schlaf, danach gesundes Essen sowie Sport

US-Schauspieler Paul Rudd ("Ant-Man") hat über sein Rezept für ein gesundes und fittes Leben gesprochen. "Der wichtigste Teil des Trainings ist Schlaf", sagte der 53-Jährige dem "Men's Health"-Magazin. "Menschen stellen sich ihren Wecker, schlafen dann vier Stunden und stehen auf, um zu trainieren. Damit erweisen sie sich einen Bärendienst."

Rudd, der 2021 vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, wird nach eigenen Angaben gelegentlich nach seinen Ernährungs- oder Trainingsplänen gefragt. "Menschen fragen mich: Kannst du mir deinen Essensplan schicken? Wie oft in der Woche machst du Sport? Trinkst du? Isst du Kohlenhydrate? Hast du einen Tag, an dem du dir Regelverstöße erlaubst?" Sein Ratschlag sei aber einfach, "irgendwie acht Stunden Schlaf zu bekommen", so Rudd. Erst danach achte er auch auf gesundes Essen und danach auf Sport.