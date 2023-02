Frankreich ehrt Schauspielerinnen Hüller und Krieps

Hüller nun Trägerin des Ordens der Künste und der Literatur

Die Schauspielerinnen Sandra Hüller (44) und Vicky Krieps (39) sind von Frankreich mit dem Orden der Künste und der Literatur ausgezeichnet worden. Hüller ("Sisi & Ich") und Krieps ("Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste") erhielten die Auszeichnung am Montag in Berlin aus den Händen von Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul Malak.

Mit dem Orden zeichnet das Land Menschen aus, die sich durch ihre Arbeit im künstlerischen oder literarischen Bereich in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet haben. Der "Ordre des Arts et des Lettres" wird seit 1957 vom französischen Kulturministerium vergeben.