Francis Ford Coppola mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

Francis Ford Coppola erhielt 2.715. Stern

50 Jahre nach dem Kinodebüt von "Der Pate" ist US-Regisseur Francis Ford Coppola (82) mit einer Sternenplakette in Hollywood verewigt worden. Auf dem "Walk of Fame" enthüllte der Oscar-Preisträger am Montag (Ortszeit) vor jubelnden Fans die Plakette mit seinem Namen. Coppola wurde mit dem 2.715. Stern auf dem berühmten Gehsteig ausgezeichnet. Der Regisseur von Welterfolgen wie "Apocalypse Now" und "Der Pate"-Trilogie brachte mehrere Familienmitglieder zu der Zeremonie mit.

Coppola dankte seiner Frau und Kollegin Eleanor Coppola (85), mit der er fast 60 Jahre verheiratet sei, betonte der Filmemacher. Er wolle sich in seiner Dankesrede kurz fassen, sagte Coppola im Blitzlicht der Kameras. Er sei sehr dankbar für die Auszeichnung. Wer würde sich nicht freuen, seinen eigenen Namen neben so "wunderbaren Menschen" verewigt zu sehen. Der Regisseur verwies auf die vielen Filmschaffenden mit einem Stern auf der Touristenmeile.

Als Gastrednerinnen waren Schauspielerinnen Elle Fanning (23) und Talia Shire (75), die jüngere Schwester Coppolas, eingeladen.