Francis Ford Coppola bekommt Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

Francis Ford Coppola hat noch keinen Stern!

Der Regisseur Francis Ford Coppola (82) soll auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Am 21. März wird der Regisseur von Welterfolgen wie "Apocalypse Now" und "Der Pate" demnach seinen Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen.

Es ist die 2.715. Plakette auf dem berühmten Gehsteig. Als Gastredner sind die Schauspielerinnen Elle Fanning und Talia Shire eingeladen.