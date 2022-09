Francis Ford Coppola vergrößert "Megalopolis"-Besetzung

Coppola will sein Herzensprojekt endlich verwirklichen

Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola (83, "Der Pate") hat weitere Schauspieler für sein Herzensprojekt "Megalopolis" ausgesucht. Zu der Besetzung um Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne und Jon Voight stoßen Shia LaBeouf und Jason Schwartzman neu dazu, wie "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten. Der Regisseur werde unter anderem auch seine Schwester Talia Shire und die Britin Kathryn Hunter vor die Kamera holen, hieß es.

Coppola geht das lange geplante Projekt mit einem Millionenbudget aus eigener Tasche an. Er könne bis zu 100 Millionen Dollar beisteuern, hatte Coppola im vorigen Jahr dem Branchenportal "Deadline.com" gesagt. Schon in den 1990er-Jahren hatte der Regisseur und Drehbuchautor von "Megalopolis" gesprochen. Die geplante Zukunftsutopie soll in einem futuristischen New York spielen. Coppola vergleicht das Konzept aber mit einem römischen Epos im Stil von "Ben Hur". Er wolle damit Gesellschaftsformen hinterfragen und Denkprozesse anstoßen. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.