Die Fortsetzung von "Criminal-Minds" kommt

"Criminal Minds"-Schauspieler Joe Mantegna

Gute Nachrichten für Krimifans: Das Revival der erfolgreiche Serie "Criminal Minds" geht nach Verzögerung jetzt doch in die Produktion. Schauspieler Joe Mantegna, der in der Serie den FBI-Agenten David Rossi spielt, teilte am Mittwoch (Ortszeit) via Twitter ein Foto von sich vor einer teilweise aufgebauten Kulisse. "Nur eine kleine Inspektion für ein bevorstehendes Projekt. #criminalminds", schrieb der 74-Jährige dazu.

Die CBS-Serie um ein Ermittlerteam des FBI ging im Jahr 2020 nach 15 Staffeln und zwei Spin-Offs zu Ende. 2021 wurde eine 16. Staffel mit vielen bekannten Charakteren angekündigt, die beim Streaminganbieter Paramount+ erscheinen sollte. Zehn Folgen seien demnach geplant. Später geriet das Projekt offensichtlich ins Stocken - im Juli 2021 schrieb Schauspielerin Paget Brewster auf Twitter, die Fortsetzung sei vermutlich "tot". "Ich werde Bescheid sagen, wenn es Fortschritte gibt, aber das scheint unwahrscheinlich zu sein. Was sehr schade ist", führte sie damals aus.

Anders als in den bisherigen Staffeln soll in der Fortsetzung von "Criminal Minds" nicht mehr in jeder Folge ein Fall behandelt werden. Stattdessen werde sich eine ganze Staffel mit einem Fall beschäftigen, wie "Hollywood Reporter" berichtete.