Filmrolle für Schwarzenegger-Sohn Baena neben Morgan Freeman

Baena spielt in "Gunner" einen jungen Polizisten

Der jüngste Sohn von Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75), Joseph Baena, hat an der Seite von Oscar-Preisträger Morgan Freeman (85,"Million Dollar Baby") eine Rolle in dem Action-Film "Gunner" erhalten. Auch der australische Schauspieler Luke Hemsworth (42, "Westworld") spielt unter der Regie von Dimitri Logothetis mit, wie das Filmportal "Deadline.com" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Der 25-jährige Baena verwies in einer Instagram-Story auf den Bericht.

Die Dreharbeiten sind bereits Ende März im US-Staat Alabama angelaufen. Baena, der mit der Science-Fiction-Komödie "Chariot" im vorigen Jahr sein Spielfilmdebüt gab, spielt in "Gunner" einen jungen Polizisten. Die Story dreht sich um einen Militärveteranen (Hemsworth), dessen zwei Söhne auf einem gemeinsamen Campingtrip auf einen Drogenring stoßen und entführt werden. Der Vater setzt alles daran, die Söhne zu finden. Freeman spielt einen Bösewicht.

Baena, der einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre hat und als Fitnessmodel und Bodybuilder auftritt, stammt aus einer Beziehung des "Terminator"-Schauspielers mit Mildred Baena. Sie war die Haushälterin von Schwarzenegger und seiner damaligen Frau Maria Shriver. Das Ex-Ehepaar hat gemeinsam vier Kinder.