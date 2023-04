Filmfestspiele Cannes: Pixars "Elemental" als Abschlussfilm

Alle Jahre wieder... das Filmfestival in Cannes

Die Pixar-Produktion "Elemental" wird als Abschlussfilm auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes laufen. Der Animationsfilm wird am 27. Mai außer Konkurrenz vorgestellt, wie das Festival am Mittwoch mitteilte. Es sei der vierte Pixar-Spielfilm, der nach "Oben", "Alles steht Kopf" und "Soul" in der offiziellen Auswahl präsentiert werde. "Elemental" ist der 27. Spielfilm der Pixar Animation Studios.

Der Film von Peter Sohn spielt in der Stadt Element City und handelt von den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. "Oben" war 2009 der erste Eröffnungsfilm, der auf dem internationalen Festival in 3D gezeigt wurde. Das Festival startet am 16. Mai.

Service: